Mulher encontrada morta em casa há mais de três anos

Uma mulher, desaparecida há três anos, foi encontrada morta na própria habitação na passada sexta-feira, em Londres, no Reino Unido.

Os vizinhos da vítima, de 61 anos, queixaram-se mais de 50 vezes ao condomínio do prédio de três andares sobre o intenso cheiro a "carne podre" que se fazia sentir, além da quantidade de moscas e baratas que não davam tréguas aos condóminos.

"Contactei mais de 50 vezes o condomínio do prédio para denunciar a situação mas nunca fizeram nada", disse uma vizinha.

Outro morador, que vivia ao lado da fração da mulher, afirmou que foi obrigado a colocar uma toalha debaixo da porta para abafar o forte odor que vinha do apartamento.

Após várias queixas dos moradores, que já duravam há três anos, as autoridades decidiram arrombar a porta da habitação. Depararam-se com o cadáver no sofá da casa, junto a balões de aniversário, e em estado avançado de decomposição.

As causas da morte ainda não foram apuradas, mas autoridades descartam a hipótese de se tratar de um caso de homicídio.