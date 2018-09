Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher esfaqueia bebés em creche ilegal nos Estados Unidos

Funcionária atacou três recém-nascidos e dois adultos com uma faca.

09:53

Uma mulher esfaqueou três bebés recém-nascidos e dois adultos numa creche ilegal do bairro de Queens, em Nova Iorque (EUA), num ataque chocante cujas motivações continuam por apurar. A agressora tentou suicidar-se cortando os pulsos, mas sobreviveu e está sob detenção no hospital.



O ataque ocorreu por volta das 03h00 da madrugada desta sexta-feira (08h00 em Portugal), num apartamento que, segundo testemunhas, funciona como creche ilegal há vários anos.



Os vizinhos ouviram gritos e alertaram a polícia que, ao entrar na residência, deparou--se com um cenário de pesadelo: três bebés recém-nascidos e dois adultos a esvaírem-se em sangue, tal como a agressora, que após o ataque fugiu para a cave e tentou suicidar-se cortando os pulsos.



As cinco vítimas foram hospitalizadas e o seu estado é considerado crítico. Os três bebés têm 3 dias, 20 dias e um mês, disse a polícia, adiantando que os adultos feridos são uma funcionária da creche e o pai de uma das crianças.



A agressora foi identificada como uma funcionária, de 52 anos, mas o seu nome não foi revelado.



Os motivos do ataque são, para já, desconhecidos. A autora do ataque perdeu muito sangue e foi internada em estado grave, motivo pelo qual ainda não foi interrogada pelas autoridades.