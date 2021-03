Mulher está acamada há seis anos por ter sido picada por carrapato

Emma Dolan-Horlock foi picada por um carrapato há 10 anos, durante uma viagem à América, onde contraiu a doença de Lyme que a deixou acamada.

A mulher, natural de Liverpool, sofreu uma série de complicações decorrentes da mordida, nomeadamente, a contração de um vírus que provocou danos no seu sistema nervoso e, consequentemente, a fez contrair uma outra doença chamada Addisons.

Segundo o jornal Liverpool Echo, Emma Dolan-Horlock não recuperou do vírus que lhe afetava sobretudo a respiração e sempre que esta se tentava sentar ou deitar, desmaiava, devido à pressão arterial estar muito baixa.

Os profissionais de saúde determinaram que este vírus poderia ter sido causado devido à contração da doença de Lyme, que segundo Emma, "pode ser incrivelmente devastadora para o sistema imunológico".

A mulher só sai de casa para ir ao hospital estando à espera já há quase três anos para iniciar o processo de reabilitação e fisioterapia numa clínica, que atrasou devido à Covid-19.

"A realidade é que o meu corpo está tão danificado que, quando chegar à reabilitação, posso não estar bem o suficiente para recuperar", disse Emma ao Liverpool Echo.

O médico que acompanha Emma sugeriu-lhe que optasse por ser seguida numa clínica particular porque poderia ter mais oportunidades de recuperação.

Emma criou uma página para angariar fundos monetários e assim conseguir uma maca e facilitar o tratamento.

"Os fundos arrecadados terão como destino os transportes médicos, custos de clínica e cuidados de internamento", afirmou Emma.

De acordo com o jornal, a causa teve um grande alcance por parte dos seguidores de Emma no Twitter que contribuíram de forma significativa.

"Eu realmente quero aumentar a consciencialização sobre como esta condição é tão pouco conhecida, mas também insuficiente para pessoas como eu, que simplesmente perdem o controlo constantemente", testemunhou.

Antes de sofrer as consequências da picada do carrapato e do vírus que desenvolveu, Emma era proprietária de uma empresa em Liverpool, que acabou por ter de vender devido à sua condição de saúde.