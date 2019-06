Mulher faz exames escolares em hospital meia hora depois de dar à luz

Almaz Derese, de 21 anos, entrou em trabalho de parto pouco antes dos exames do ensino médio. O seu marido conseguiu convencer os examinadores do ensino de Mettu, no oeste da Etiópia, a deixá-la fazer o teste no quarto do Hospital Karl Mettu, meia hora depois de ter dado à luz um menino.

Os responsáveis pela supervisão dos exames chegaram ao quarto do hospital em que Almaz Derese se encontrava. Os comissários de exames públicos estavam sob proteção armada quando chegaram acompanhados de um envelope fechado.

A mulher etíope estava ansiosa por fazer os seus exames de matemática e inglês, de modo a conseguir candidatar-se, mais tarde, a um curso superior.

"Como eu estava apressada para fazer os exames, o meu trabalho de parto nem foi muito difícil", disse Almaz Derese ao jornal The Daily Mail.

Em declarações à BBC, Almaz Derese confirmou que os exames correram bem e que o seu bebé está bem de saúde.

Na Etiópia, é comum as raparigas saírem do ensino médio para dar à luz e, mais tarde, retomarem à escola para completarem os estudos.