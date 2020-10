Mulher faz vida a 'mergulhar' no lixo e ganha mais de 2 mil euros por mês

E se ganhasse dinheiro a vender coisas que encontra no lixo? Esta é a realidade para de Tiffany Butler.



Segundo o jornal The Sun, a mulher de 31 anos, residente em Dallas, no Texas, EUA, começou a recuperar o lixo de grandes lojas e marcas depois de ver um vídeo sobre a modalidade 'mergulho no lixo'.





Inspirada, a norte-americana decidiu arriscar e experimentar também. "Fui sozinha e fiquei com muito medo. Estava escuro e eu sentia que estava a cometer um crime, embora não seja ilegal no Texas", confessou. Na primeira vez, Tiffany encontrou uma caixa grande de cosméticos de maquilhagem descontinuada.Este foi apenas o ponto de partida para começar a visitar outros caixotes semelhantes. "Percebi que os melhores lugares eram os shoppings. Apontei os dias em que as lixeiras eram esvaziadas e aqueles em que haveria mais produtos", revelou a mãe de dois, admitindo que evita lojas de alimentos.Um ano depois do primeiro 'mergulho', Tiffany transformou o passatempo no seu trabalho de segunda a sexta-feira. Ao fim de dois anos, a norte-americana tem já algumas estratégias, passando até três horas por dia nos mergulhos.A mulher, que começou apenas por acumular, começou a vender o que recuperava. Tiffany consegue garantir por mês cerca de 2.121 mil euros (2.500 dólares). Hoje em dia a mulher só recolhe aquilo com o qual poderá lucrar.

"Não me importo, não paguei pelas coisas e é uma sensação boa, ajudar as pessoas a comprarem algumas pechinchas", admite a norte-americana, que reduz em 75% o valor dos produtos após um rápido "estudo de mercado" no Google.



Tiffany começou a gravar e a partilhar vídeos dos seus 'mergulhos' e conta agora com vários seguidores nas redes sociais.