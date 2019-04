Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher filmada a pontapear filha de três anos

Menina faz várias campanhas de publicidade e estaria demasiado cansada para continuar a tirar fotografias.

Uma mulher foi filmada a pontapear a filha na cidade de Hangzhou, na China. A bebé presente no vídeo é Niu Niu, tem três anos, e é modelo em campanhas de publicidade de várias marcas.



Segundo o The Sun, a menina estaria "demasiado cansada" para tirar fotografias e por esse motivo a mãe deu-lhe um pontapé no rabo.



O vídeo da agressão já circula numa rede social chinesa, Weibo. Depois da onda de críticas dos utilizadores, que definiram as ações da mãe como "abuso de menores", a mulher veio defende-ser e escreveu um pedido de desculpas nas redes sociais.



"Não tinha intenção de abusar ou magoar a minha filha, e peço desculpa pelas minhas exageradas ações. Quero reiterar: a minha filha recebe muito amor e carinho. Obrigada pela compreensão", escreveu.



A advogada Wang Nan decidiu intervir na mesma publicação em defesa da mulher, sendo posteriormente críticada: "Não é uma questão de se tratar de trabalho infantil, temos de olhar para a natureza do acontecimento. Está a causar algum transtorno à infância da criança? Está a afetar o seu direito à educação?"



De acordo com o Daily Mail, não há conhecimento de qualquer intervenção das autoridades no caso, até porque a justiça chinesa não impede que os pais usem os filhos para ganhar dinheiro