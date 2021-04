Mulher grávida descobre que tem cancro após sofrer com suores e forte coceira

Uma britânica grávida descobriu através de alguns sintomas tidos como comuns da gravidez que sofria de um cancro agressivo. Kylie Dixon sofreu de suores à noite e forte coceira nas pernas durante a gravidez do filho Jake. Os sintomas persistiram durante seis meses e, quando o bebé nasceu, a má notícia chegou até ela de forma devastadora.

De acordo com o jornal The Daily Mirror, a mulher foi informada de que sofria de linfoma de Hodgkin, um tipo de cancro raro no sangue e que lhe podiam restar apenas oito semanas de vida.

Quando foi diagnosticada pela primeira vez, em 2011, Kylie passou por nove meses de quimioterapia e pensava que estaria no caminho da cura. Mas acabou por sofrer uma recaída e teve que passar por mais quimioterapia e até um transplante de medula óssea.

Depois de responder positivamente ao tratamento, Kylie, agora com 32 anos, está livre da doença e incentiva os outros a praticar exercício fisico. "Passar pelo tratamento do cancro é a jornada mais difícil e cansativa que já experimentei", confessou Kylie. "Ouvir, naquele momento, que eu só teria oito semanas de vida foi devastador, especialmente com um bebé. O que deveria ter sido o momento mais feliz da minha vida transformou-se num pesadelo", acrescentou a mulher.