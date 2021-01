Mulher infetada com Covid-19 dada como morta 'ressuscita' 10 dias depois

Rogelia Blanco recebeu a informação do lar de que a mulher tinha falecido. No entanto, passados dez dias, a boa nova chegou. Rogelia estava viva e tinha vencido a Covid-19, conta o El País.Os familiares não queriam acreditar quando receberam a notícia de que a mulher estava viva uma vez que tinham realizado um funeral e tinham enterrado um caixão com um corpo lá dentro, mas devido às regras da pandemia o caixão estava lacrado.A instituição classifica o episódio como um "infeliz acontecimento" e explica que houve uma confusão de identificação da mulher com a colega do quarto quando esta esteve internada a receber o tratamento para a Covid-19 e portanto o corpo que a família enterrou era de Conchita, a colega de quarto de Rogelia.Júlio, o sobrinho de Rogelia, diz que não entende o sucedido "porque tenho certeza que falavam comigo da minha tia: contaram-me que ela cantava quando estava feliz e Rogelia é assim!".