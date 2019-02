Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher lança confusão ao recusar tirar mala de assento em comboio lotado

Interpelada por passageiros e condutor, mulher acabou expulsa.

18:47

Uma mulher foi expulsa de um comboio em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, depois de ter recusado tirar a sua mala de um assento para que outros passageiros se sentassem.



Segundo avança o site NJ.com, a mulher foi interpelada por passageiros e até mesmo pelo condutor do comboio, que estava lotado, mas ignorou os vários pedidos.



"Não quero o seu cheiro aqui", disse a mulher, de acordo com a mesma fonte, chegando até a chamar "nojento" a um outro passageiro. "Não ponha as mãos nas minhas coisas", gritou, depois de ver a sua mala ser retirada do assento pelo condutor do comboio.



Devido à "presença policial", o comboio circulou com um atraso de 25 minutos.



"Quando o comboio chegou à Penn Station, em Newark, a polícia de trânsito de Nova Jérsia pediu à mulher que saísse do comboio. Só depois o comboio prosseguiu caminho", explicou uma porta-voz das autoridades.