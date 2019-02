Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comboio de alta velocidade indiano avaria durante a viagem inaugural

Transporte regressava a Nova Deli quando os travões de uma carruagem avariaram e a energia falhou.

O primeiro comboio de alta velocidade da Índia avariou na primeira viagem, este sábado, um dia depois de ser inaugurado pelo primeiro-ministro Narendra Modi.



Regressava a Nova Deli quando os travões de uma carruagem avariaram e a energia falhou.



Mas este não é o primeiro insólito com o comboio de alta velocidade no país.



Na semana passada, o ministro dos transportes, Piyush Goyal, ficou tão entusiasmado com a estreia que não resistiu a partilhar um vídeo do comboio... ao dobro da velocidade!



Goyal pediu depois desculpa pela evidente manipulação, depois de vários membros da oposição terem vindo condenar a situação.