Ministro adultera vídeo que mostra comboio de alta velocidade

Piyush Goyal foi alvo de várias críticas nas redes sociais.

O ministro dos transportes da Índia, Piyush Goyal, ficou tão entusiasmado com a estreia do novo comboio de alta velocidade fabricado no país que não resistiu a partilhar um vídeo do comboio... ao dobro da velocidade!



"É um pássaro...é um avião...", escreveu o político numa publicação nas redes sociais, que foi rapidamente alvo de várias críticas.



Goyal já pediu desculpa pela evidente manipulação, depois de vários membros da oposição terem vindo condenar a situação.