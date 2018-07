Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco pessoas feridas após colapso de ponte pedestre na Índia

Pelo menos uma pessoa continua presa nos escombros e os cinco feridos já foram hospitalizados.

Por Lusa | 08:25

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas hoje na sequência do colapso parcial de uma ponte pedestre numa estação de comboio de Mumbai, anunciaram as autoridades.



De acordo com responsáveis, pelo menos uma pessoa continua presa nos escombros e os cinco feridos já foram hospitalizados.



Um oficial dos bombeiros afirmou que o trabalho de resgate estava a ser realizado na estação de Andheri, mas que as fortes chuvas que se fazem sentir na região estão a dificultar as operações de socorro.



Esta ponte ligava a parte leste e oeste da estação. O incidente ocorreu pela manhã, numa hora de grande afluência de pessoas naquela estação.



Os serviços de comboio na área circunscrita foram interrompidos. Um porta-voz dos caminhos-de-ferro já veio a público declarar que nenhum comboio atravessou esta estação durante o desabamento parcial da ponte.



O ministro dos Caminhos-de-Ferro da Índia, Piyush Goyal, já ordenou uma investigação sobre o incidente.



Todos os dias, milhões de passageiros usam a extensa rede ferroviária de Mumbai, uma das mais congestionadas do mundo.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Restoration work is being carried out on war footing to clear the tracks near Andheri where a part of ROB fell down on tracks this morning <a href="https://twitter.com/hashtag/WRUpdates?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WRUpdates</a> <a href="https://twitter.com/drmbct?ref_src=twsrc%5Etfw">@drmbct</a> <a href="https://t.co/p8GMEMGaoQ">pic.twitter.com/p8GMEMGaoQ</a></p>— Western Railway (@WesternRly) <a href="https://twitter.com/WesternRly/status/1014026488310452225?ref_src=twsrc%5Etfw">July 3, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>