Mulher lança enxame de abelhas contra agentes de autoridades durante ação de despejo

alguns deles alérgicos a picadas do inseto, após terem tentado cumprir uma ação de despejo numa casa na cidade de Longmeadow, Hampden, Massachusetts.

De acordo com o relatório oficial do departamento, Rorie S. Woods, que mora na localidade, chegou numa carrinha cheia de colméias de abelhas, e começou a "sacudir" as colmeias, chegando a partir uma delas, fazendo com que centenas de abelhas saíssem em enxame.