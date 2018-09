Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher mata marido à frente dos filhos em supermercado

Homem já se tinha queixado à polícia do comportamento violento da companheira.

21:56

Uma mulher de 31 anos matou a tiro o marido no parque de estacionamento de um supermercado Walmart, no Louisiana. A vítima foi atingida por um tiro no peito junto aos três filhos que assistiram a tudo.



Kayla Giles e Thomas Couttee, de 30 anos, estariam em processo de divórcio. No momento do crime, os dois teriam combinado encontrar-se naquele sítio público para discutir a custódia dos filhos. Foi nessa altura que a mulher usou uma arma de fogo para matar o companheiro, que acabou por morrer no local.



As crianças estavam presentes mas não ficaram feridas.



De acordo com a imprensa local, o homem já teria feito queixa da companheira por violência, razão pela qual tinha avançado com um pedido de divórcio e queria, em tribunal, ficar com a custódia total dos filhos de ambos.



As crianças estão agora sob o cuidado de familiares.