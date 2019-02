Mulher mata marido à martelada após décadas de violência

com possibilidade de revisão de pena aos 18 anos de pena cumprida, perante o contexto em que o crime aconteceu.



Uma mulher que matou o marido à martelada após 40 anos de violência doméstica ganhou esta quinta-feira o recurso para mudar a sua condenação de prisão perpétua,

Georgina Challen, conhecida como Sally, admite que matou Richard Challen, de 61 anos, em agosto de 2010, depois de 40 anos a ser controlada e humilhada por ele.



Os advogados da mulher alegaram ao Tribunal de Recurso, onde pediu um recurso para a sua condenação por homicídio, que Sally não procurou tratamento para depressão no início do ano em que matou o marido porque acreditava que não tinha como escapar da situação.



O caso de Sally é apoiado pela Justice for Women que é uma organização de apoio às vítimas.



A acusação alegava que a mulher era ciumenta e suspeitava de infidelidade.



O filho, David Challen, luta para que a mãe seja libertada.





What a moment. Look mum, we did it!



CPS, please refrain from pursuing our 65 year old mother who suffered from #CoerciveControl from age 15 - 56. #FreeSallyChallen https://t.co/Y5XyGgIQi3