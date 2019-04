Mulher mata o marido depois de descobrir subscrição de canal porno

Uma mulher está a ser acusada de ter matado o marido depois de ter descoberto que este subscreveu um canal de pornografia.



Patricia Ann Hill, de 69 anos, terá baleado Frank Hill, de 65, duas vezes após um ataque de fúria, segundo avança o jornal britânico Mirror.



Os procuradores afirmam que Patricia, do Arkansas, nos Estados Unidos, já tinha eliminado a subscrição do canal uma vez, mas "perdeu a cabeça" ao vê-lo novamente adicionado.

A mulher é acusada de ter entrado na sala onde estava o homem para confrontá-lo. Posteriormente, terá derrubado uma mesa que tinha cerveja e cigarros do marido.



Patricia saiu da sala, foi buscar uma pistola e, quando o marido estava curvado a apanhar as coisas que esta tinha atirado para o chão, disparou duas vezes contra Frank.