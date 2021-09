Mulher morre depois de amamentar filhos durante quatro dias para salvá-los após naufrágio

As autoridades espanholas suspeitam que os homens que estavam no barco terão improvisado jangadas para proteger as mulheres e crianças e, depois, nadaram para procurar ajuda. Foi nesta altura que Mariely Chacón, de 40 anos, ficou à deriva com os dois filhos, de dois e seis anos, e a ama, Verónica Martínez, de 24.





La República,

Uma mulher morreu depois de amamentar os filhos durante quatro dias para salvá-los após um naufrágio.A 3 de setembro, o barco em que seguiam desde a cidade venezuelana de Higuerote para a ilha de Tortuga afundou. A bordo iam oito pessoas.A embarcação seguia em sentido contrário à maré e "partiu-se em dois", relata uma amiga da vítima ao El Mundo.Durante cinco noites e quatro dias, Mariely teve de beber a própria urina e amamentou os filhos para que não ficassem desidratados.No momento em que as autoridades chegaram, os filhos e a ama estavam abraçados a Mariely. Segundo uma fonte de medicina forense, citada peloterá morrido de colapso dos órgãos vitais, devido à desidratação associada à amamentação durante o naufrágio.Os filhos e a ama foram levados para o hospital para tratar queimaduras e desidratação. Cinco pessoas ainda continuam desaparecidas, entre elas o pai das crianças.