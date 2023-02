Mulher parte acidentalmente escultura de Jeff Koons avaliada em 40 mil euros

Uma mulher que admirava a escultura "Balloon Dog", avaliada em 42 mil dólares (40 mil euros), do artista de renome mundial Jeff Koons, partiu a peça derrubando-a acidentalmente ao chão, numa galeria de arte em Miami, nos EUA, na noite desta quinta-feira.A obra de arte, criada há 20 anos, teve um final infeliz durante o primeiro dia da Art Wynwood, uma feira de arte contemporânea na cidade norte-americana, conforme noticiou o jornal Miami Herald."Conforme a peça caiu ao chão, foi como se um acidente de carro atraísse uma enorme multidão para a auto-estrada", disse ao jornal Stephen Gamson, um artista e colecionador de arte que presenciou o incidente.O artista contou que muitas das pessoas que estavam no local questionaram se o incidente fazia parte de uma arte performativa. "Desta vez não. Foi mesmo um acidente", acrescentou Gamson.Jeff Koons, artista americano, é conhecido pelas suas referências de cultura pop e representações de objetos do dia a dia, como a tigela gigante de ovos, na Art Basel, no ano passado. Os preços das obras de Jeff não são para qualquer carteira, já que uma das esculturas da série "Balloon Dog", em cor de laranja, foi vendida por 58,4 milhões de dólares (54 milhões de euros), em 2013. A sua escultura "Coelho", que se parece a coelho balão a empunhar uma cenoura como uma faca, é uma das obras de arte mais caras vendidas por um artista vivo. Custou 91,1 milhões de dólares (84 milhões de euros).