Mulher promete ficar ao lado de marido que a esfaqueou 46 vezes

Shannon Barnard, de 21 anos, passou 17 dias no hospital após o ataque.

11:49

Uma jovem de 21 anos, Shannon Barnard, prometeu ficar ao lado do marido, Michael Bernard, que a esfaqueou 46 vezes.



Segundo avança o jornal britânico Metro, o homem, que foi condenado a 20 anos de prisão, deixou a mulher com cicatrizes, depois de a ter esfaqueado. Os pulmões da mulher entraram em colapso.



Barnard passou 17 dias no hospital após o ataque, que aconteceu em sua casa, em Hextable, Inglaterra.



A mulher confessou que "sentiu cada golpe" e chegou a pensar que ia morrer, mas anos depois decidiu criar família com o homem, de 25 anos.



No tribunal sabia-se também que Shannon Barnard visitava o homem duas vezes por semana.