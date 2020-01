Mulher recebe fraldas usadas em encomenda feita na Amazon

Nassly Sales recebeu fraldas usadas em casa após as ter encomendado no site de compras online Amazon em Nova Jérsia, EUA.



A mulher contou na sua página de Facebook que recebeu a sua encomenda mensal de fraldas e só quando se preparava para trocar a fralda à filha é que reparou nas fraldas sujas com fezes e urina.





Nassly Sales encomenda pela Amazon as fraldas que são devolvidas à empresa Luvs para as filhas e afirmou que, até então, não havia presenciado nada semelhante.De acordo com a mesma, a plataforma de compras online já foi contactada, cujos responsáveis garantiram à mãe das duas meninas que lhe seria entregue um cartão-presente com o reembolso total das fraldas.Uma das duas filhas da mulher nasceu prematura e encontra-se com um sistema imunitário bastante fraco, o que preocupou mais a mãe perante o sucedido.A mulher contou no Facebook que, depois de se deparar com as fraldas, desinfetou todo o quarto das filhas e contactou a Amazon que, de seguida, lamentou o sucedido e reembolsou o valor das fraldas.