Mulher tosse e sopra para cima de polícias para lhes transmitir coronavírus

Lisa Scopes

Lewes

Uma mulher de 36 anos, em West Sussex, Inglaterra, tossiu e soprou para cima de dois agentes da polícia com o objetivo de os infetar com a Covid-19.terá chamado as autoridades a casa para denúnciar uma discussão violenta. Quando os polícias chegaram, a mulher tossiu repetidamente para cima deles a dizer que estava com febre e que lhes iria transmitir o vírus da Covid-19.Segundo o inspetor chefe da esquadra daquela localidade os agentes "estavam simplesmente a tentar ajudar a mulher numa situação frágil e a garantir a segurança das crianças que a acompanhavam, quando começaram a ser atacados".Scoopes foi condenada a seis meses de prisão pelo tribunal deNão foi confirmado se a mulher teria o vírus mas os agentes testaram negativo.