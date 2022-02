Mulher vence vírus da sida nos EUA com tratamento inovador

Uma equipa de cientistas norte-americanos acredita ter curado uma mulher infetada com o vírus da imunodeficiência humana (VIH), que causa a sida. A confirmar-se, é a primeira vez que a ciência anuncia tal vitória numa mulher, já que há dois casos conhecidos em homens: o de Timothy Ray Brown, que viveu 12 anos após a ‘cura’ mas morreu de cancro em 2020; e o de Adam Castillejo, dado como curado em 2019.A equipa da Divisão de Sida no Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, dos EUA, usou um método de transplante de células estaminais de vanguarda. A mulher, que também tem leucemia, recebeu sangue do cordão umbilical de um dador parcial para tratar o cancro, em vez da prática comum, que passa por encontrar um dador de medula óssea da mesma etnia. Recebeu ainda sangue de um familiar para aumentar a resposta imunitária enquanto decorria o período de transplante.