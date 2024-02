Mulheres criam bloco de Carnaval exclusivamente feminino no Rio de Janeiro para fugirem de assédio

Um grupo de moradoras do Rio de Janeiro cansadas de serem importunadas durante os desfiles de rua do Carnaval da cidade resolveu o problema criando um bloco carnavalesco exclusivamente feminino. Assim nasceu o "Brilhosas Reunidas", que, mesmo estando ainda no início, já reune várias centenas de mulheres.

Através de uma aplicação de mensagens, trocam informações sobre fantasias e acessórios, marcam encontro, acompanham virtualmente o percurso umas das outras até todas terem chegado e, reunidas, desfilam pelas ruas da capital fluminense com as roupas que querem, da maneira que querem, sem terem de se preocupar com a ousadia de homens que não respeitam as mulheres.





Durante a diversão pelas ruas do Rio, continuam a proteger-se mutuamente, cada uma a olhar a outra, e impedem que homens entrem no meio do grupo.

Mas outras mulheres, incluindo turistas brasileiras ou de qualquer parte do mundo, são bem vindas ao bloco. Além de irem para as ruas divertir-se da forma que muito bem entenderem, aproveitam a ocasião para alertarem outras mulheres para o direito que cada uma tem de usar as roupas que preferir, de dançar da forma que gosta sem que isso seja um convite implícito aos avanços masculinos, e reforçam o slogan padrão do respeito às mulheres, no Carnaval ou em qualquer outra época do ano, "Não, é não!"