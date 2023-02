Brasil espera 46 milhões de foliões no primeiro Carnaval com desfiles nas ruas após a pandemia

As festividades carnavalescas, que paralisam o Brasil por cinco dias e têm epicentro no Rio de Janeiro, renascem nesta sexta-feira para uma edição que deve fazer dançar cerca de 46 milhões de pessoas em todo o país, incluindo turistas estrangeiros.

Os dados são do Ministério do Turismo, que espera números recorde na primeira edição completa do Carnaval depois de as festas de 2021 terem sido canceladas devido à pandemia de covid-19 e as de 2022 terem ficado limitadas a eventos fechados e um pequeno número de cidades também por causa das restrições sanitárias.

Segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio (CNC) citadas pelo Governo brasileiro, a receita gerada no setor turístico pelo Carnaval em todo o Brasil será de cerca de 8,1 mil milhões de reais (cerca de 1,46 mil milhões de euros), valor 26,9% superior ao de 2022 e que, se alcançado, será o segundo maior nos últimos 11 anos, depois do de 2020 (1,52 mil milhões de euros).