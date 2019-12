Multas de excesso de velocidade trocadas por "descansos" obrigatórios

Os condutores no nosso país têm a fama, merecida em larga medida, de terem o pé pesado no acelerador.

Basta uma pequena recta, numa estrada nacional, para testarem a velocidade máxima que conseguem atingir ao volante do seu carro.

Claro que, com a praga de radares que as autoridades policiais têm espalhado um pouco por todo o lado, não é nenhuma surpresa que esses automobilistas tenham de abrir os cordões à bolsa para pagarem as multas… com o respectivo desconto de pontos na carta de condução!

Aparentemente, na Estónia, a situação é bem pior do que no nosso país. O país do Báltico conta com uma das mais altas taxas de infração por excesso de velocidade de toda a Europa.

O governo estoniano decidiu, por isso, tomar uma medida punitiva que, acreditamos, muitos dos nossos automobilistas não se importariam que por cá fosse adoptada.

Segundo o semanário britânico The Economist, quando um condutor é apanhado para além do limite de velocidade imposto, as autoridades policiais dão-lhe duas opções: ou paga a multa… ou então é "estacionado" à força na berma da estrada durante 45 minutos a uma hora.

É ideia do governo do país que estes "descansos" forçados obrigam os automobilistas a tomar uma consciência mais real e física da infracção que acabaram de cometer.

Que tal propor esta solução às nossas autoridades? Quem sabe se não daria bons frutos… e até dava para fazer uma soneca!