Mundo do desporto 'chora' morte da monarca

Manifestações de luto têm surgido hoje em todos os quadrantes do mundo do desporto britânico, e mundial, após a morte da Rainha Isabel II de Inglaterra, a monarca com o reinado mais longo da história do Reino Unido (1952-2022).

"Partilho a tristeza e luto de todos os britânicos e de todos os outros pelo mundo pela Rainha. Pude estar com ela em numerosas ocasiões e sempre admirei a sua tremenda dedicação e entrega absoluta ao seu papel, assim como a sua generosidade e compaixão", lembrou Chris Hoy, antigo ciclista agraciado com o título de 'Sir' pela monarca.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) mostrou "tristeza profunda", assim como o 'capitão' da seleção masculina, Harry Kane (Tottenham), que lembrou "a fantástica inspiração e incríveis anos de serviço a este país".

O heptacampeão do mundo de 'snooker' Ronnie O'Sullivan e o antigo ciclista Bradley Wiggins, várias vezes campeão olímpico e que foi agraciado com o título de 'Sir', também usaram as redes sociais para homenagear a monarca.

Entre as homenagens conta-se ainda a do antigo campeão do mundo de boxe, Tyson Fury, o 'astro' do futebol mundial Pelé, do Brasil, e muitos outros.

Na Liga Europa, tanto o Zurique-Arsenal, após o intervalo, como o Manchester United-Real Sociedad, no início do encontro, contaram com minutos de silêncio, assim como o jogo West Ham-Steaua, da Liga Conferência Europa.

O circuito mundial de golfe anunciou ainda que não se jogará golfe no PGA Championship, em Wentworth, durante o dia de sexta-feira, dedicado ao tributo à monarca, homenageada nos eventos sob a alçada da Federação Internacional do Automóvel (FIA) durante o próximo fim de semana.

O piloto de Fórmula 1 George Russell lembrou a "devoção ao país" de Isabel II, enquanto outro 'Sir', o atleta campeão olímpico Mo Farah, recordou como era "amada por todo o mundo" e como "significava tanto para tanta gente".

A Premier League, que não anunciou, para já, o adiamento dos jogos do fim de semana, também prestou tributo a Isabel II, lembrada também pelos campeões ingleses de futebol masculino, o Manchester City.

A organização do torneio de Wimbledon juntou-se às condolências nas redes sociais, nas quais muitas instituições, organizações, atletas e treinadores, num movimento generalizado do desporto britânico, se 'cobriram' de negro, nas fotos de perfil ou outros símbolos.

A Rainha Isabel II morreu hoje aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi hoje anunciado pela família real.

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]", anunciou o Palácio de Buckingham em comunicado, numa referência a Carlos e Camila.

A notícia foi conhecida após membros próximos da família real terem viajado hoje subitamente para Balmoral para estar com a rainha após um comunicado dando conta da preocupação dos médicos com o estado de saúde da monarca de 96 anos.