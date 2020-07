Mundo em alerta com novo vírus na China

O estudo, que começou a ser feito em 2011, identificou vários casos de infeção entre trabalhadores de suiniculturas, mas por enquanto não existe evidência de transmissão entre humanos. Apesar de se tratar de uma variante do vírus da gripe, a atual vacina contra a doença não confere imunidade contra esta nova estirpe.



Cientistas identificaram na China uma nova estirpe do vírus da gripe suína com capacidade para infetar humanos e potencial para provocar uma nova pandemia. O novo vírus, denominado G4 EA H1N1, descende geneticamente do vírus H1N1 que causou a pandemia de gripe suína em 2009, que matou cerca de 20 mil pessoas e infetou milhões em todo o Mundo.O estudo, que começou a ser feito em 2011, identificou vários casos de infeção entre trabalhadores de suiniculturas, mas por enquanto não existe evidência de transmissão entre humanos. Apesar de se tratar de uma variante do vírus da gripe, a atual vacina contra a doença não confere imunidade contra esta nova estirpe.

pormenores



Casos duplicam



O número de novos casos de coronavírus mais do que duplicou no mês de junho em 10 estados norte-americanos, incluindo o Texas e a Florida. O Arizona registou um aumento de 294% face ao mês anterior.





Construir para recuperar



O PM britânico, Boris Johnson, anunciou esta terça-feira um ambicioso plano para construir hospitais, escolas e universidades como forma de impulsionar a economia após a pandemia.





3 mortes em Cabo Verde



Cabo Verde registou esta terça-feira mais três mortes por coronavírus, fazendo subir para 15 o total de óbitos desde março. O país regista ainda um total de 1165 casos confirmados.





40% são assintomáticos



Um novo estudo realizado em Itália concluiu que 40% dos doentes infetados pelo novo coronavírus não apresentam sintomas, confirmando a importância destes doentes na propagação silenciosa da doença.





Leicester reimpõe quarentena



O governo britânico voltou esta terça-feira a impor uma quarentena rigorosa na cidade de Leicester, após uma alarmante subida no número de contágios de Covid-19 na sequência do desconfinamento parcial, há duas semanas. As escolas fecham amanhã e a reabertura dos pubs, restaurantes, comércio não essencial e cinemas, prevista para sábado, foi adiada por tempo indeterminado. n