Descoberto novo vírus da gripe suína. Cientistas alertam para perigo de nova pandemia

Investigadores descobriram uma nove estirpe do vírus da gripe suína (H1N1), na China, que apresenta todas as características capazes de provocar uma nova pandemia. O alerta é deixado no estudo, publicado esta segunda-feira na revista científica PNAS, a revista oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

O novo vírus chama-se G4 e descende geneticamente do vírus H1N1 que causou a pandemia de gripe suína em 2009 e os investigadores avisam: "este vírus possui todas as características básicas que lhe conferem uma alta capacidade de adaptação para infeção de seres humanos", lê-se no estudo, que contou com apoio de várias universidades chinesas e o Centro Chinês de Prevenção e Controle de Doenças.

O estudo está a ser feito desde 2011. Entre esse ano e 2018 foram recolhidas mais de 30 mil zaragatoas com secreções nasais de porcos de matadouros de dez províncias chinesas e um hospital veterinário. Foram encontrados 179 vírus de gripe suína a maioria dos quais pertencente a esta nova variante identificada. Entretanto, desde 2016, que é esta a estirpe que se tornou dominante entre os suínos.

Foram depois feitos testes laboratoriais em furões (usados no estudo da influenza porque apresentam sintomas idênticos aos dos humanos) e verificou-se que os animais apresentavam sintomas muito mais graves do que a infeção por outro tipo de vírus da gripe. Em testes in vitro com células humanas, o G4 mostrou-se muito infeccioso e concluiu-se que a imunidade ao vírus da gripe sazonal não protege contra o G4.

Vírus já foi transmitido ao homem

O estudo identificou ainda vários casos de trabalhadores que já tinham mesmo sido infetados pelo G4, pelo que o cenário de uma nova pandemia é uma séria realidade.De todos os trabalhadores nos matadouros usados para amostra, 20,4% testaram positivo para anticorpos do vírus G4, ou seja, já tinham estado infetados pela nova estirpe da gripe suína.

Foram feitos alguns testes à população em geral, e também muitos acusaram positivo. Os cientistas acreditam que cerca de 4,4 da população local tenha tido contacto com o vírus nos últimos anos.

Nesta fase o mais temido pelos cientistas é que o vírus se comece a transmitir de humano para humano, e não apenas de porcos para humanos. "As pandemias ocorrem quando um vírus da gripe A, com um novo antígeno de superfície HÁ, se torna capazes de transmissão entre seres humanos. A preocupação é se infeções de humanos com G4 levem a uma adaptação do vírus e aumente o risco de uma pandemia", adianta James Wood, um dos investigadores e chefe do departamento de Medicina Veterinária da Universidade de Cambridge.