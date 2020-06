Astúrias é a primeira comunidade espanhola estar "livre" do novo coronavírus

Com zero novos casos de infecção pelo novo coronavírus há 14 dias consecutivos, as Astúrias são a primeira comunidade espanhola a estar "livre" do novo coronavírus. É a primeira região espanhola a ultrapassar um período inteiro de incubação do coronavírus (14 dias) sem novos casos de transmissão. No entanto, alerta o El País, a estabilidade pode ser ameaçada pela mobilidade de pessoas verificada na comunidade durante o verão.

Ainda que a comunidade respire de alívio, os especialistas alertam que a ‘meta0 de confiança da eliminação de transmissão do novo coronavírus deve ser 28 dias consecutivos sem novos casos de Covid-19.

No Hospital Universitário central das Astúrias são feitos 800 testes todos os dias. "Estamos a trabalhar na mesma rotina, para detetarmos todo e qualquer caso, e nem nos apercebemos que ultrapassámos as duas semanas!", revela o director-geral de Saúde Pública do principado das Astúrias, Rafael Cofinño ao El País. "A incidência foi sempre baixa, se excluirmos os picos relacionados com os surtos. Se olharmos para o gráfico total, verificamos que sempre que se regista um pico, eram realizados testes em toda a comunidade. A ideia agora é mantermo-nos atentos e vigilantes", finaliza o responsável.

O Ministério da Saúde espanhol mantém também a cautela. "Depois de todo o esforço que fizemos, não podemos baixar a guarda", afirmou Blanca Aranda, chefe do gabinete do Ministério da Saúde.