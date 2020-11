Mundo ultrapassa os 50 milhões de casos de Covid-19

O número de casos confirmados de coronavírus em todo o Mundo ultrapassou no domingo à noite os 50 milhões, uma marca trágica que tem vindo a aumentar nas últimas semanas a um ritmo nunca antes visto, com outubro a ser o pior mês desde o início da pandemia.Os Estados Unidos lideram há meses a lista dos países com mais infeções por Covid-19, estando perto de atingir os 10 milhões de casos, cerca de um quinto do total mundial. O segundo país mais atingido é a Índia, com 8,5 milhões de infetados, seguida pelo Brasil, com 5,6 milhões.Quase um quarto dos casos a nível mundial, ou cerca de 12,5 milhões, foi registado no mês de outubro, o pior de sempre. Os números confirmam ainda que a pandemia está a acelerar em todo o Mundo: foram precisos 32 dias para chegar dos 30 aos 40 milhões de casos; já para chegar dos 40 aos 50 milhões foram necessários apenas 21 dias.O País de Gales levantou esta segunda-feira o confinamento total imposto há 17 dias para tentar travar a propagação do vírus. Lojas, cabeleireiros, ginásios e igrejas reabriram e grupos de até quatro pessoas voltam a poder juntar-se em cafés, pubs e restaurantes. A venda de álcool continua proibida depois das 22h.Uma análise da agência Reuters confirma o completo descontrolo da pandemia na Europa desde outubro, com um milhão de novos infetados a cada três dias. O continente europeu já registou mais de 12 milhões de casos desde o início da pandemia, tornando-se a região do globo mais afetada.Os Estados Unidos tornou-se na semana passada o primeiro país mundial a ultrapassar os 100 mil novos infetados por dia. O trágico registo repetiu-se várias vezes ao longo da última semana, confirmando que a segunda vaga está a propagar-se de forma completamente descontrolada no país.Médicos italianos alertaram o governo de que o país pode chegar às 10 mil mortes por mês se não for decretado novo confinamento nacional obrigatório. Esta segunda-feira entraram em vigor novas restrições na Campânia, Ligúria, Abruzzo e Úmbria.A Rússia registou esta segunda-feira 21 798 novos casos de infeção por Covid-19, um novo recorde diário no país. A provedora da Saúde, Anna Popova, exortou o governo russo a impor medidas mais restritivas nas regiões mais atingidas do extremo oriente e do Cáucaso.A Bélgica registou uma forte queda no número de infeções nas duas últimas semanas, após a entrada em vigor das medidas mais restritivas. Bruxelas, que há um mês era a cidade europeia com mais casos diários, registou uma descida a pique de 47% no número de novas infeções.Um estudo espanhol esta segunda-feira publicado confirmou que existem "evidências significativas" da transmissão do coronavírus por meio de aerossóis, ou seja, gotículas suspensas no ar, e recomendou medidas para minimizar a exposição, como desenvolver atividades no exterior e filtrar ou ventilar os espaços fechados para reduzir a transmissão.O Reino Unido registou "bons progressos" na preparação de um teste rápido para viajantes, que permitirá evitar as atuais quarentenas obrigatórias para quem entrar ou sair do país.O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse esta segunda-feira estar "ansioso" por trabalhar com a nova administração norte-americana liderada por Joe Biden e saudou a promessa do presidente-eleito de trazer os EUA de volta para a organização, após a decisão de Trump de a abandonar há um ano.