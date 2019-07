Músicos da banda metal Rammstein beijam-se em palco contra leis anti-LGBTQ na Rússia

Os dois guitarristas da banda de metal alemã, Rammstein, beijaram-se em palco durante um concerto na Rússia, como forma de protesto para com as leis anti-LGBTQ que estão em vigor no país.Paul Landers e Richard Kruspe beijaram-se durante a música 'Auslander' e o momento foi partilhado no Instagram com a legenda: "Rússia, amamo-vos".Durante outro concerto da banda, na Polónia, o vocalista já tinha mostrado uma bandeira arco-íris em forma de protesto contra os confrontos que se tinha registado no país durante uma marcha de orgulho gay.