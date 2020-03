Na escola era chamada de "gorda e feia". Hoje é modelo e ganha mais de 11 mil euros... por mês

Apollonia Llewellyn, de 20 anos, ouvia quando era apenas uma estudante como qualquer outra. Atualmente esta mulher é modelo ganha cerca de 10 mil libras por mês, o equivalente a mais de 11 mil euros, com as curvas que outrora lhe rendiam comentários negativos e gasta esse mesmo dinheiro em férias de luxo.Apollonia criou um negócio milionário ao vender as suas fotografias na sua página OnlyFans, uma rede social que apela aos seguidores que comprem o conteúdo das páginas que seguem, e conseguiu que estas lhe dessem um estilo de vida que muitos sonham alcançar.Por cada subscritor, a modelo ganha cerca de 30 euros e, por cada foto, ganha entre 10 a mais de 200 euros. Não contente, a mulher decidiu fazer render as suas fotografias através de calendários, biquínis e até sapatos.Com o dinheiro que gasta, a jovem aproveita para viajar e o objetivo para este ano é fazer 12 viagens de férias em 12 meses sendo que, até agora tem conseguido cumprir. Em junho, Apollonia prevê viajar até