“Não foi comandante, foi incitador supremo”: Acusação apresenta provas de que Trump alimentou rebelião

O segundo dia do julgamento de ‘impeachment’ de Donald Trump no Senado ficou esta quarta-feira marcado pela acusação ao ex-presidente de ser responsável direto pela violência do ataque de dia 6 ao Capitólio. Como frisou na abertura da sessão o congressista democrata Jamie Ruskin, Trump traiu os seus deveres e o juramento de presidente e não foi o “comandante supremo, foi o incitador supremo”, sendo responsável pela violência que se seguiu e que fez sete mortos.











Nas horas de argumentação que se seguiram, os congressistas democratas representando a acusação esgrimiram argumentos e exibiram provas de que, durante meses, o presidente alimentou a mentira das eleições roubadas e instigou os seus apoiantes a agirem para travar a alegada fraude.





Como provou o representante Joaquim Castro, esta estratégia era já visível em maio de 2020, seis meses antes da eleições, e intensificou-se nos meses seguintes, culminando, após as eleições, nas pressões sobre responsáveis republicanos para alterarem os resultados e inventarem votos para ele vencer as eleições.





Recorde-se que na terça-feira o Senado aprovou, por 56 votos contra 44, a realização do julgamento de ‘impeachment’, o primeiro de um ex-presidente, recusando a ideia de que isso viola a Constituição por Trump já não estar em funções.