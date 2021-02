Responsáveis pelo impeachment de Trump mostram imagens inéditas da violência no Capitólio

Decorre esta quarta-feira o segundo dia do julgamento do impeachment de Donald Trump, após o processo ter sido considerado constitucional, com um total de 56 votos a favor (incluindo de seis senadores republicanos) 44 contra.Na sessão desta quarta-feira os responsáveis pelo impeachment, da Câmara dos Representantes, vão dar início ao processo de argumentar a acusação e tentar convencer os senadores republicanos que foi o ex-presidente norte-americano a incitar os episódios de violência que culminaram com a invasão do Capitólo, que acabou com cinco mortos e dezenas de feridos.Ainda, os responsáveis vão apresentar imagens inéditas da violência que se vveu no interior do Capitólio dos EUA, no dia 6 de janeiro.