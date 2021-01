Donald Trump volta a condenar violência no ataque ao Capitólio e evita falar sobre destituição

certificação dos resultados eleitorais. O ataque resultou em

"incitação a insurreição".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, condenou esta quarta-feira a violência dos ataques da passada quarta-feira ao Capitólio, nos EUA, sem referir contudo o processo de 'impeachment' aprovado esta noite pela Câmara dos Representantes.Num vídeo publicado esta quarta-feira na conta da Casa Branca na rede social Twitter, o ainda presidente dos EUA afirmou que "condena a violência a que assistiu a semana passada"."A violência da multidão vai contra tudo aquilo em que acredito", frisou Trump ao comentar o ataque liderado pelos seus próprios apoiantes.Trump garantiu que nenhum verdadeiro apoiante seu pode sequer envolver-se em violência política ou desrespeitar as leis.Recorde-se que a invasão ao Capitólio ocorreu no momento em que decorria aseis mortos e dezenas de feridos e detidos.A Câmara dos Representantes aprovou já o segundo processo de destituição do presidente dos EUA, acusando-lo de