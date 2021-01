Câmara dos Representantes debate destituição de Donald Trump da presidência dos EUA

representa uma acusação





formal contra o presidente norte-americano por altos crimes contra a nação. O presidente será acusado, de acordo com a proposta dos democratas, de "incitamento à insurreição".



Os democratas e vários republicanos defendem que Trump incitou à violência através das suas redes sociais.





A Câmara dos Representantes, constituída por uma maioria democrata, está esta quarta-feira a debater a destituição de Donald Trump do cargo de presidente dos EUA.O iNa última quarta-feira, o Capitólio acabou por ser invadido enquanto decorria a sessão conjunta do Senado e da Câmara dos Representantes para a certificação dos resultados eleitorais, que declararam a vitória oficial de Joe Biden nas presidenciais norte-americanas.Em caso de aprovação, o documento, enviado pela câmara baixa, segue para o Senado e será na câmara alta do Congresso que Donald Trump será julgado.Seis pessoas morreram, outras ficaram feridas e foram já detidas vários participantes do ataque.