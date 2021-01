A Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, já assinou o decreto histórico que tornou Donald Trump no único presidente dos EUA com dois processos de destituição.O congresso dos EUA votou esta quarta-feira o segundo 'impeachment' a Donald Trump. Dez republicanos votaram a favor do processo de destituição do ainda presidente dos Estados Unidos."O dia de hoje mostrou que ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente dos EUA", atirou Pelosi antes de assinar o documento.