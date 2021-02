Julgamento do impeachment de Trump declarado constitucional com 56 votos a favor e 44 contra

O Senado do EUA votou o julgamento do impeachment de Donald Trump, por "incitação à insurreição" como constitucional, esta terça-feira.Com 56 votos a favor e 44 contra, vai assim avançar o segundo processo de impeachment ao ex-presidente norte-americano, com as audições a começarem já esta quarta-feira.Seis senadores republicanos votaram a favor.Para além de alguns senadores, foram ouvidos também os advogados de Trump. Em causa estão os tumultos, alegadamente incitados por Donald Trump, que culminaram com a violenta invasão ao Capitólio dos EUA.