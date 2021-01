A oposição democrata dos EUA formalizou esta segunda-feira a abertura de um novo processo de destituição contra o presidente Donald Trump pelo crime de “incitamento à insurreição” no ataque ao Capitólio, na quarta-feira passada. Se o ‘impeachment’ for aprovado, Donald Trump entra para a História como o único presidente dos EUA que foi destituído duas vezes pela Câmara dos Representantes.









“Temos de agir com urgência para proteger a nossa Constituição e a democracia, porque este presidente constitui uma ameaça iminente para ambas”, afirmou a líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ao formalizar o novo pedido de destituição de Trump. A Câmara dos Representantes vai debater e aprovar esta terça-feira uma resolução com um ultimato de 24 horas para o vice-presidente, Mike Pence, invocar a 25ª Emenda da Constituição para afastar o presidente por incapacidade. Caso Pence recuse, os democratas prometem votar o ‘impeachment’ de Trump já amanhã.

Se a destituição for aprovada, o processo passa para o Senado, onde só deverá chegar no dia 19, o último dia de Trump no cargo. Mesmo assim, os democratas mantêm a intenção de levar o processo até ao fim, uma vez que, se Trump for condenado pelo Senado, não poderá voltar a candidatar-se à Casa Branca em 2024.



pormenores

Boicote a republicanos

Várias empresas americanas anunciaram que vão deixar de fazer contribuições para as campanhas dos cerca de 150 congressistas republicanos que votaram a favor de anular a certificação da vitória de Biden. Já a PGA retirou o campo de golfe de Trump em Bedminster, Nova Jérsia, do circuito nacional.





Melania quebra silêncio



A primeira-dama dos EUA quebrou o silêncio para lembrar as vítimas do assalto ao Capitólio e para se queixar de que foi alvo de “rumores e falsidades” por participar em sessão de fotos.





Julgamento pode só ocorrer em abril



O congressista democrata Jim Clyburn sugeriu que o ‘impeachment’ de Trump poderá ser enviado ao Senado só depois dos primeiros 100 dias da nova Administração Biden, - ou seja, no final de abril - para não entravar a aprovação dos membros do governo e o combate à pandemia.





FBI alerta para mais violência

O FBI alertou esta segunda-feira que apoiantes de Trump estão a planear protestos armados em Washington e nas capitais de todos os estados para o dia da tomada de posse de Joe Biden, a 20 de janeiro, ou ainda antes. A presidente da câmara de Washington já mandou fechar todos os monumentos e ordenou um reforço da segurança, enquanto a Guarda Nacional anunciou a mobilização de 15 mil militares para ajudar a manter a ordem na capital.