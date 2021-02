O Senado dos EUA começa esta terça-feira a julgar o ex-presidente Donald Trump por incitamento à insurreição no ataque ao Capitólio, num processo que ameaça aprofundar ainda mais as divisões políticas no país.









É muito pouco provável que os democratas consigam convencer 17 senadores republicanos a votar a favor do impeachment de Trump para alcançar a necessária maioria de dois terços para condenar o ex-presidente. O facto de Trump já ter deixado a Casa Branca joga a favor dos republicanos, cuja estratégia passa por defender a alegada inconstitucionalidade de julgar um cidadão privado no Senado, argumento que permite que possam votar a favor de Trump sem defender o discurso incendiário que o ex-presidente fez aos seus apoiantes antes do assalto ao Capitólio, e que está na base das alegações de incitamento à insurreição que estão na base deste segundo impeachment de Trump. Os democratas parecem conformados com este cenário, até porque o seu grande objetivo neste processo é proibir Trump de voltar a candidatar-se à Casa Branca, e para isso basta uma maioria simples no Senado.

O julgamento deverá começar com um novo debate e votação sobre a constitucionalidade do processo. Seguem-se pelo menos 32 horas de debate, sendo ainda incerto se serão chamadas testemunhas, pelo que o veredicto não é esperado antes da próxima semana. Donald Trump recusou o convite para testemunhar.