"Não me arrependo do que fiz": Ex-marido português admite ter agredido J.K. Rowling

O jornalista e apresentador português Jorge Arantes admitiu ter agredido a ex-mulher J.K Rowling, a famosa escritora dos livros Harry Potter. "Dei um estalo à Joanne uma vez, mas não estava sob a influência de nenhuma substância. Não me arrependo do que fiz", disse Jorge Arantes ao The Sun, em 2020.

Joanne Rowling, mais conhecida como J.K Rowling, revelou que foi agredida física e sexualmente pelo português e acrescentou que sofreu várias humilhações, abusos sexuais e infidelidade constante.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, em 1990, a escritora chegou a Portugal para ser professora de inglês e durante a sua estadia no Porto apaixonou-se por Jorge Arantes, um jornalista de televisão local, com quem se casou em 1992. Durante o casamento J.K Rowling começou a escrever o romance 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'.



Segundo o El Mundo, J. K. Rowling diz que o ex-marido se tornou numa espécie de Voldemort e que estava determinado a acabar com Harry Potter. O escritor e apresentador chegou a esconder o manuscrito porque sabia a importância que tinha para a mulher. A escritora afirmou que fotocopiava as páginas todos os dias no trabalho com medo que Jorge Arantes queimasse o livro.