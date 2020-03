"Não pude segurar-lhe a mão e dizer tudo aquilo que queria": O cruel último adeus em tempos de pandemia

A morte de um ente-querido tem sido uma das maiores crueldades que a pandemia de coronavírus entregou a milhares de pessoas em todo o Mundo. A dor de perder um familiar nos últimos meses tem sido amplificada pela impossibilidade de existir um último adeus digno, lado a lado, a quem contraiu a doença.Tal como em muitas famílias espalhadas pelo Mundo, Michelle Bennet foi obrigada a despedir-se da mãe através de uma vídeochamada. Carolann Christine Gann, de 75 anos, contraiu o novo coronavírus e os médicos informaram a filha, Michelle, que a mulher não iria resistir às complicações causadas pela Covid-19."Não poder estar lá a segurar a mão da minha mãe, tocar-lhe na cabeça, dizer-lhe tudo aquilo que tinha para dizer... Foi um sentimento tão desamparado", confessou Michelle em declarações à CNN.Uma enfermeira no hospital sueco Issaquah, em Washington, encarregou-se de ajudar Michelle a dizer o último adeus à mãe. A enfermeira ligou para Michelle e confessou que a respiração de Carolann se tinha alterado e que provavelmente não viveria muito mais.A enfermeira ligou o facetime - aplicação de vídeochamada - e permitiu que Michelle Bennett se despedisse da mãe. "Amo-te muito", disse Michelle, confessando depois à CNN que ambas tinham tido várias zangas nos últimos tempos.A mulher acabou por morrer cerca de uma hora depois da videochamada. Michelle revelou que nem a própria enfermeira conseguiu conter as lágrimas enquanto segurava no telemóvel.