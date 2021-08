"Não queremos inimigos externos ou internos": Talibãs falam pela primeira vez após tomada do poder

Os talibãs realizaram esta terça-feira a primeira conferência de imprensa desde que tomaram o controlo do Afeganistão.Zabihullah Mujahid, porta voz do grupo, revelou que este é "um momento de orgulho para toda a nação".Mujahid afirmou que o grupo no poder quer garantir que o Afeganistão não é mais "um campo de batalha"."Perdoámos todos aqueles que lutaram contra nós. As animosidades chegaram ao fim", garantiu, afirmando que não querem nenhum "inimigo interno ou externo".O grupo apelou esta terça-feira para que as mulheres façam parte do Governo. "As nossas irmãs vão permanecer seguras", assegurou, acrescentando: "podem trabalhar, podem ter educação e vão estar ativamente envolvidas".O porta-voz dos talibãs garantiu que o Afeganistão quer que os países estrangeiros trabalhem na sua economia, de forma a melhorar a mesma. "É uma mudança positiva", frisou, recordando que os afegãos querem uma vida melhor."Quero assegurar que todos os meios de comunicação que trabalharem de acordo com a sharia poderão trabalhar", afirmou. No entanto, alertou: "precisam de saber que o islão no Afeganistão é muito importante", rematando que "se não respeitarem não serão permitidos".Em atualização