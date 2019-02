Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Narcotraficante El Chapo enterrava pessoas vivas e violava meninas

El Chapo foi considerado culpado pelo tribunal.

14:34

O narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, de 61 anos, foi considerado culpado pelos dez crimes de que estava a ser acusado, entre os quais se inserem os crimes de violação de menores.



O tribunal de Nova Iorque condenou aquele que era considerado o maior narcotraficante do mundo, no entanto, El Chapo ainda não conheceu a sentença a que será sujeito.



As testemunhas ouvidas em tribunal foram cruciais para o desenvolvimento deste caso.



"Ninguém saía daquela casa", avançou Edgar Galvan, um dos membros do Cartel de Sinaloa, que também se encontra preso, por posse ilegal de armas.



Por outro lado, o traficante Alex Cifuentes, uma das pessoas com maior ligação a El Chapo, revelou que Guzmán drogava e violava meninas, alegadamente menores de 13 anos.