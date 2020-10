NASA anuncia descoberta inédita: há água na superfície da Lua

A NASA revelou esta segunda-feira novas informações sobre uma descoberta inédita sobre a Lua. De acordo com a agência espacial norte-americana, foi encontrada água na superfície lunar que é iluminada pelo Sol.

As informações, recolhidas pelo Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) – um Boeing 747SP modificado que carrega um telescópio com 2,7 metros, dão conta de que foi encontrada água em forma de gelo na Lua, sendo que os investigadores acreditam que existem vários depósitos subterrâneos de água em estado sólido.

Ainda não se sabe se esta água é acessível e que meios serão necessários para aceder a estes depósitos subterrâneos, mas esta é uma descoberta muito entusiasmante para o futuro da exploração espacial, uma vez que esta água poderá ser convertida em oxigénio e até ser usada para alimentar foguetões no futuro.

Naseem Rangwala, cientista da missão SOFIA da NASA, explica que a descoberta foi feita quase "por acaso", já que a equipa estava a realizar testes de observação na Lua. Já Paul Hertz, diretor da divisão de astrofísica na sede da NASA em Washington, mostrou-se entusiasmado com as questões que esta descoberta levanta, nomeadamente como é que as moléculas de água são capazes de sobreviver ao ambiente inóspito da Lua.