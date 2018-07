Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NASA prepara missão para a conquista do Sol

Sonda ‘Parker Solar Probe’ vai ser lançada nas próximas semanas a partir da Florida, nos EUA

Por Rita F. Batista | 01:30

A agência aeroespacial norte-americana (NASA) vai colocar no espaço uma sonda que tem como destino o Sol. O lançamento da ‘Parker Solar Probe’ está previsto para as próximas semanas e dará início a uma missão de sete anos.



"Ao estudar o Sol, não aprendemos só sobre a nossa estrela mas também sobre outras estrelas e até sobre nós", explicou Thomas Zurbuchen da NASA.



O lançamento da sonda, que tem o tamanho aproximado de um automóvel, está para breve e vai ocorrer no estado americano da Florida, mas não antes do dia 6 de agosto.



O momento do lançamento está a ser estudado ao pormenor, mas terá de ser no verão, dizem os especialistas, uma vez que é a fase do ano em que o alinhamento da Terra com os outros planetas é mais favorável para que a sonda chegue até ao Sol. A nave deverá aproximar-se da superfície solar, a cerca de 150 milhões de quilómetros de distância da Terra, a uma velocidade superior a 700 mil quilómetros por hora.



A sonda, garante a NASA, está preparada para suportar temperaturas extremas, acima dos 6 mil graus Celcius.

A missão que vai aproximar o homem da ‘estrela mãe’ teve início em estudos de há 60 anos.



Começou com um artigo científico publicado por Eugene Parker em 1958, que agora é homenageado naquela que é a primeira missão da NASA a receber o nome de uma pessoa viva.



O aparelho está preparado para ficar longos períodos sem comunicação com a Terra.