Portugal vai ver o maior eclipse total da Lua do século

Fenómeno ocorre durante 1 hora, 42 minutos e 57 segundos. Em Portugal, é visível por cerca de 50 minutos na noite de 27 de julho.

Por Cláudia Machado | 02:03

O maior eclipse total da Lua deste século acontece daqui a uma semana, na noite de 27, sexta-feira. Ganha o título por ser o mais longo deste período: dura 1 hora, 42 minutos e 57 segundos. Em Portugal, o fenómeno atinge o ponto máximo pelas 21h22 (hora continental) e será visível por pouco mais de 50 minutos.



"Não vemos o eclipse completo porque, quando a Lua nasce em Portugal, já ele vai a meio. É o mais longo do século", explica ao CM Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL). A consideração pode ser feita graças às contas da agência espacial norte- -americana NASA, "a melhor e mais minuciosa" na matéria.



Os eclipses lunares cuja duração mais se aproxima da que vai ocorrer na sexta-feira estão calculados para os anos de 2029 e de 2047. Terão a duração, respetivamente, de 1 hora, 41 minutos e 53 segundos e de 1 hora, 40 minutos e 49 segundos. Na década passada, o mais longo verificou-se em 2007: 1 hora, 30 minutos e 1 segundo. O fenómeno "ocorre quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua de forma a projetar a sua sombra na Lua e a Lua atravessa completamente a sombra da Terra", explica o OAL, no seu site.



Em Leça da Palmeira, Matosinhos, o Museu da Quinta de Santiago e a Associação de Física da Universidade de Aveiro promovem uma sessão gratuita de observação do eclipse.