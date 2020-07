Nasceu um tigre-de-sumatra, uma das espécies mais raras do mundo

Um tigre-de-sumatra, uma das espécies mais raras do mundo, nasceu no passado dia 23 de maio no Jardim Zoológico de Wroclaw, na Polónia.Apesar de já ter pouco mais de dois meses, o nascimento da cria de tigre só foi divulgado esta sexta-feira.É filha de Nuri, uma tigre com sete anos que chegou a Wroclaw em 2015 e de Tengah, de 11 anos, em Wroclaw desde 2011. Ambos fazem parte de um programa global para salvar aquela espécie, em vias de extinção.A cria ainda não tem um nome definido, mas o zoo anunciou a abertura de um concurso nas redes sociais para a escolha, e também para que possa ser apadrinhada.