Navio israelita terá sido alvo de ataque de drone do Irão no Oceano Índico

Um navio porta-contentores CMA CGM Symi, propriedade de um bilionário israelita, foi atacado na noite desta sexta-feira por um suposto drone iraniano no Oceano Índico, disse um oficial de defesa americano, segundo avança a ABC News. Os mesmos drones têm sido utilizados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia, utilizados recentemente no ataque que Kiev descreveu como "o maior ataque de drones de Moscovo" desde o início da guerra.

Segundo o mesmo canal, o oficial da defesa, que falou com a Associated Press, referiu que o navio com a bandeira de Malta era suspeito de ter sido alvo de um drone Shahed-136 em forma de triângulo, portador de bomba, enquanto estava em águas internacionais. O drone, que acabou por explodir, causou danos no navio, mas não provocou ferimentos em nenhum dos tripulantes.

"Continuamos a acompanhar de perto a situação", disse o funcionário, no entanto, recusou explicar quais as informações que os militares dos Estados Unidos da América (EUA) tinham para afirmarem que se tratava de um ataque por parte do Irão. As autoridades suspeitam, contudo, que o ataque tenha sido realizado pela Guarda Revolucionária paramilitar do Teerão.

Numa declaração, a Eastern Pacific, controlado pelo bilionário israelita Idan Ofer, reconheceu que estava "ciente das alegações de que um navio porta-contentores sob a gestão da empresa foi alvo de um possível incidente de segurança durante a noite de sexta-feira", mas acrescenta que "o navio em questão navega atualmente como planeado" e que toda a tripulação se encontra bem e em segurança.

O navio estava com um localizador do Sistema de Identificação Automática desligado desde terça-feira, quando deixou o porto de Jebel Ali, no Dubai, de acordo com dados do MarineTraffic.com analisados pela Associated Press. Segundo a ABC News, é suposto os navios manterem o localizador ativo por razões de segurança.

Tanto o Teerão como Israel têm estado envolvidos numa guerra que dura há vários anos no Médio Oriente, com alguns ataques de drones a navios associados a Israel que viajam pela região, contudo, a missão do Irão nas Nações Unidas não fez nenhum comentário sobre o ataque.