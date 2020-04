Navio porta-aviões norte-americano com 93 membros da tripulação infetados com coronavírus

Guam, um território insular dos EUA na Micronésia. Até agora, 500 chegaram negativos, segundo o site da ABC News.

O porta-aviões USS Theodore Roosevelt é um navio de guerra cujo papel principal é servir de base aérea móvel. Tem como principal função permitir que a força naval norte-americana possa projetar o seu poder aéreo a grandes distâncias sem recorrer a aeroportos.

O navio porta-aviões USS Theodore Roosevelt está a viver uma situação dramática após o comandante do mesmo ter relatado que não tem condições de isolar todos os membros da tripulação que estão com sintomas de coronavírusDe acordo com o secretário interino da Marinha norte-americana, Thomas Modly, são já 93 casos positivos de coronavírus no porta-aviões que possuia 5 mil pessoas no interior.Os testes aos restantes elementos vão continuar a ser feitos emCerca de 1000 tripulantes já foram retirados e aproximadamente 2700 sairão do navio nos próximos dias garantiu o secretário interino.Não há, para já, indicação da retirada de todos os tripulantes uma vez que é preciso manter a operação do reator nuclear e garantir a segurança das armas a bordo.